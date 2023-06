ONE PIECE: Im o Imu? La particolarità del nome del re misterioso e del suo modo di parlare

Il Governo Mondiale si sta muovendo e non soltanto dopo il Reverie, ma anche durante i Cinque Astri di Saggezza hanno preso decisioni per perseguire il volere del misterioso Im-sama, l'essere che può sedere sul Trono Vuoto e che occupa quindi il ruolo più importante dell'organizzazione che tiene sotto scacco il mondo di ONE PIECE.

Im-sama è un essere ancora senza forma, che per ora appare in ONE PIECE soltanto come una silhouette nera. Le origini di Im-sama sono ancora sconosciute, ma nei recenti capitoli è stato messo al centro degli eventi e per questo sono state ricavate alcune informazioni, anche grazie all'attenta analisi di alcuni lettori che osservano anche il testo in giapponese. Di cosa si tratta di preciso?

Innanzitutto, Im-sama ha un modo di parlare che può essere reputato infantile: infatti, parla di sé stesso in terza persona, chiamandosi "Mu". In giapponese, il nome utilizzato è "イム", ovvero proprio Imu, dove イ significa "i" e ム significa "mu". Tuttavia, il re nell'ombra non utilizza il nome イム al completo mentre parla, ma esclusivamente il ム. Questo modo di parlare dove viene usato il proprio nome viene utilizzato principalmente dai bambini giapponesi in età pre-scolare e nel periodo dei primi anni delle elementari, quindi sottolinea come Im-sama potrebbe essere davvero un bambino.

Le particolarità non sono però finite. Il termine "mu" può essere una delle letture della parola "vuoto". Come suggerisce il fan Pangea D Vinci, il termine 無 (mu) implica il vuoto inteso in senso filosofico, uno stato raggiunto da Buddha nel buddismo. Il caso vuole però anche che parte del nome di Budda si scriva con il kanji 仏 che è palesemente creato unendo i katakana イ e ム.

Sembra quindi esserci un senso ulteriore dietro la scelta di Eiichiro Oda. Il nome di questo personaggio potrebbe essere ufficialmente non più Im bensì Imu, a causa di queste considerazioni. Inoltre, potrebbe essere un collegamento al Trono Vuoto e al Secolo Vuoto, oltre al fatto che Imu si sia cancellato dalla storia per governare.

E voi cosa ne pensate della situazione che avvolge questo personaggio così misterioso di ONE PIECE?