ONE PIECE: Im è maschio o femmina? Potrebbe già esserci una risposta

Nel corso delle scorse settimane, si è parlato tanto di Im, il misterioso sovrano che regna sul mondo di ONE PIECE, che è stato collegato a Nefertari Lili e non solo, nel corso dei mesi. Ci sono però tanti altri dettagli su Im che vanno chiariti, come ad esempio il suo sesso.

Im è maschio o femmina? Per ora, non c'è modo di dedurre il sesso di questo individuo in senso concreto, anche se qualche risposta arriva già dal giapponese. In attesa che il regnante parli anche nell'anime, forse tra un anno o poco più, quando il lavoro di Toei Animation raggiungerà i capitoli più recenti, si può già intuire qualcosa a partire da alcune scelte di linguaggio operate da Eiichiro Oda nei recenti capitoli di ONE PIECE.

Il capitolo 1086 parla di un certo Im appartenente ai sovrani che 800 anni prima fondarono il Governo Mondiale. Il termine utilizzato, in questo caso, è "Saint" Im, che in giapponese è riprodotto come Imu-sei. Il suffisso "sei" (聖) viene utilizzato per indicare un uomo maschio dal ruolo ritenuto sacro, e quindi applicato anche ai Draghi Celesti (come ad esempio "Charlos-sei", Saint Charlos). Ma potrebbe Eiichiro Oda aver deciso di utilizzare questo suffisso "sei" anche per gli altri Draghi Celesti? Finora, sono comparsi tanti Draghi Celesti uomini, ma soltanto una donna, ed è proprio lei a dare la risposta. Shalulia, sorella di Charlos, in giapponese viene chiamata Sharuria-gū, dove il termine "gū" (宮) viene utilizzato per indicare una donna dal ruolo sacro, utilizzato anche con la lettura "miya" per definire i membri della famiglia imperiale che, un tempo, erano ritenuti sacri.

Il suffisso "sei" accanto al nome sembra quindi decretare che Im è un maschio. Questo, naturalmente, se ci troviamo davanti allo stesso Im di 800 anni prima. Una cosa plausibile, alla luce di alcune dichiarazioni che coinvolgono l'ope ope, ma che comunque non va data per scontata in ONE PIECE. Ancora più segrete, invece, sono le informazioni sul potere di Im.