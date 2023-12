One Piece: Im è il personaggio più potente di tutta l'opera?

"Come mai hai distrutto proprio l'isola di Lulucia?" chiede uno dei 5 Astri di Saggezza ad Im. "Perché era la più vicina" gli risponde laconicamente il leader del Governo Mondiale. Una battuta che non solo ci suggerisce la malvagità intrinseca del personaggio, ma anche il suo strapotere combattivo. Su cui i lettori continuano ad interrogarsi.

Tra le grandi domande a cui l'arco di Egghead in One Piece non ha ancora dato risposta, figura proprio la natura reale del potere di Im. Prima che il flashback su Kuma interrompesse la narrazione del presente, Oda ci ha restituito un accenno delle potenzialità di cui gode quello che potremmo ormai definire il “nemico numero uno” dei pirati – e quindi, della ciurma dei Mugiwara.



Non solo, come abbiamo prima accennato, Im ha distrutto l'isola di Lulucia in un sol colpo, servendosi (chi lo sa?) di un'arma ancestrale; ma è stato in grado di respingere gli attacchi di Sabo senza neanche scomporsi, come se il suo corpo non potesse essere ferito né toccato da colpi nemici. Sia che si tratti di Haki, che di poteri derivati dal Frutto.

È proprio su questo particolare tema che i lettori del manga hanno focalizzato negli ultimi tempi la loro attenzione. In realtà non sappiamo veramente se il leader del Governo Mondiale possegga un Frutto del Diavolo, anche se è lecito supporre che il potere di Im in One Piece derivi dall'averne mangiato uno. Le informazioni a riguardo sono perlopiù scarse e arbitrarie, e lo stesso Oda le ha tenute celate sotto un velo di mistero e segretezza assoluta.

Ma un dato che potrebbe configurare Im come il personaggio più potente di tutto One Piece è da ricondurre alla sua longevità. Sappiamo infatti che il leader è a capo dell'ordine mondiale da almeno otto secoli, e il fatto stesso che sia uno dei pochi – se non l'unico – ad avere informazioni dettagliate sulla natura della “D.” e su ciò che è successo durante i “Cento anni di buio” ci dicono che la possibilità che abbia avuto accesso ad un potere immenso non sia poi così remota e azzardata.