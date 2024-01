ONE PIECE, Im è un uomo o una donna? Arriva un suggerimento dall'anime

Nell'opera di Eiichiro Oda i personaggi oscuri e le cui intenzioni sono avvolte dal mistero non mancano. Pensiamo ad esempio a Barbanera o Shanks, ma soprattutto a Im-sama, la figura avvolta nel buio che siede sul Trono Vuoto di Mary Geoise. Un dettaglio molto utile per comprendere meglio Im arriverebbe dall'anime di ONE PIECE.

Occhio agli spoiler se non siete ancora in pari con il manga o l'anime di ONE PIECE!

L'episodio 1089 di ONE PIECE ha mostrato la cancellazione di Lulusia dalle mappe del mondo, un evento nefasto che vede come protagonisti i Cinque Astri di Saggezza guidati dal misterioso Im-sama. Re del mondo al vertice del Governo Mondiale, di questa figura non conosciamo alcunché, tantomeno se sia un uomo o una donna. Presto, però, l'anime di ONE PIECE potrebbe confermare il sesso di Imu.

Im è il personaggio più potente di ONE PIECE e presto carpiremo altri dettagli su quella che al momento viene raffigurata come un'ombra con solamente gli occhi evidenziati e iniettati di rosso. La cancellazione del Regno di Lulusia viene ripresa nel capitolo 1086 di ONE PIECE, dove vediamo Im parlare a voce alta e dare ordini di utilizzare Mother Flame per polverizzare la ribellione in atto. Attualmente l'anime ha adattato il capitolo 1060, scena in cui Imu non parla. Quando però TOEI coprirà il capitolo 1086, allora scopriremo se Im-sama ha una voce femminile oppure maschile. L'anime raggiungerà quel punto entro qualche mese e ci permetterà di scoprire se Imu è legato a quel personaggio di ONE PIECE.