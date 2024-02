ONE PIECE, Im è un uomo? Un leak sull'anime sembra confermarlo

Eiichiro Oda ha ormai abituato i milioni di lettori di ONE PIECE ad una narrazione ricca di misteri e foreshadowing. Mentre l’avventura dei Mugiwara prosegue la community discute su ipotesi e teorie più o meno plausibili, molte delle quali riguardanti il misterioso Im. Dai recenti dettagli sul doppiaggio, però, sembrano esserci importanti novità.

Apparso per la prima volta nel capitolo 906, Im resta ancora avvolto nell’ombra, ma nel corso degli eventi del Reverie, e di Wano, ha dimostrato di avere un potere sconfinato, essendo più in alto dei cinque astri di saggezza nella scala gerarchica del Governo Mondiale. Ogni grande decisione deve essere approvata da lui in persona, che siede sul trono vuoto di Marijoa, la capitale del governo. Inoltre, usando Mother Flame, quasi come fosse un giocattolo, è capace di radere al suolo un regno in un istante.

Pochi personaggi vantano un arsenale devastante come Im, ma chi è questa creatura dalla silhouette bizzarra? La recente diffusione delle nuove aggiunte al cast di doppiatori dell’anime sul sito IMDb sembra aver donato più chiarezza sulla sua reale identità, dato che a doppiarlo è Takehito Koyasu, voce di Dio Brando nella serie Le Bizzarre Avventure di Jojo e di Aokiji nella stessa ONE PIECE. Da questa informazione sembra che non ci siano dubbi: Im è un uomo, o almeno un maschio della razza a cui appartiene. Tuttavia, è strano che gli autori abbiano deciso di affidare a Koyasu due personaggi molto importanti come Aokiji, ora Kuzan dei pirati di Barbanera, e Im.

Ciò potrebbe tradursi in un errore di IMDb a riportare il cast dei rispettivi personaggi, e quindi vi invitiamo a prendere questa novità con la dovuta attenzione, aspettando una conferma da Toei Animation. Per finire, vi lasciamo al trailer di ONE PIECE 1094 e ai 5 motivi per cui preferire il manga all’anime di ONE PIECE.