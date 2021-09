ONE PIECE: l'immagine del frutto di Crocodile, il segreto del frutto mitologico di Onimaru

Una delle più grandi fonti di informazioni per i fan di ONE PIECE, oltre il manga principale di Eiichiro Oda, sono i volumi con le loro SBS, le riviste speciali come il ONE PIECE Magazine e i databook Vivre Card. Quanto questi arrivano tutti insieme, ci sono ovviamente tante informazioni a pioggia su questo mondo.

Abbiamo scoperto le taglie dei Tobi Roppo oltre a tante altre informazioni sui pirati delle Cento Bestie e altri personaggi di Wano. Adesso è il turno di concentrarsi su tre Frutti del Diavolo in particolare, le cui informazioni sono trapelate dal ONE PIECE Magazine volume 12, le SBS di ONE PIECE 100 e il databook Vivre Card.

Eiichiro Oda ha disegnato un'immagine del Frutto del Diavolo di Crocodile, il Suna Suna no Mi, che ricorda ovviamente un cactus color sabbia, come si può vedere nell'immagine in basso. In aggiunta ha rivelato anche la forma del Ushi Ushi no Mi modello Bisonte, il Frutto del Diavolo mangiato da Dalton, che sembra una fragola con una forma più simile al muso di un toro e con due corna.

Da un'altra sezione otteniamo invece informazioni sul Frutto del Diavolo di Gyukimaru, la volpe che ha difeso strenuamente Wano e che è in grado di trasformarsi in un monaco. Questa trasformazione non è dovuta a una caratteristica della volpe in sé bensì al Frutto del Diavolo Homo Homo mitologico modello Onyudo. L'onyudo è un monaco gigante che si dice si aggiri per alcuni monti giapponesi e spesso è legato alla figura della Volpe a Nove Code.