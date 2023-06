ONE PIECE: immortalità o eterna giovinezza? Ecco cosa garantisce l'Ope Ope

I Frutti del Diavolo di ONE PIECE sono suddivisi in tre categorie ben distinte: ci sono i Rogia, che permettono di manipolare gli elementi della natura; ci sono gli Zoo Zoo che consentono di sfruttare le caratteristiche di un animale; infine ci sono i Paramisha, ovvero la categoria in cui ricadono tutti gli altri frutti dalle abilità più disparate.

Il Frutto Ope Ope appartiene a quest'ultima tipologia di Frutti del Diavolo presenti nel mondo di ONE PIECE. Non solo, questo frutto è uno dei Paramisha più forti rivelati finora da Eiichiro Oda a causa delle sue potenzialità in battaglia e di supporto.

Il Frutto Ope Ope è stato mangiato da Trafalgar D. Water Law, ed è grazie al chirurgo della morte se sono ben chiare le sue abilità. Questo frutto gli conferisce il potere di creare una sfera di energia chiamata "Room" in cui può manipolare tutto ciò che si trova al suo interno. Questa abilità gli permette di tagliare oggetti e persone a distanza, di curare ferite e persino di scambiare posizioni tra oggetti o individui. È un frutto incredibilmente versatile che gli conferisce un'enorme potenza in combattimento.

Tuttavia c'è un segreto, l'Ope Ope ha un potere molto ambito: può infatti garantire l'eterna giovinezza a una persona, a costo della vita dell'utilizzatore. Quest'abilità viene chiamata in giapponese 不老手術 (Furō Shujutsu) e significa letteralmente "operazione dell'eterna giovinezza". Tuttavia, in inglese, è stato spesso erroneamente tradotto come "operazione per l'immortalità". Il frutto Ope Ope non può garantire l'immortalità, ovvero l'impedire che un individuo muoia per ferite o altri tipi di danni.

Invece, l'eterna giovinezza dell'Ope Ope permette a un individuo di non invecchiare mai. Una differenza non da poco, considerato che secondo Ivankov c'è una persona che ha ottenuto il potere dell'Ope Ope in passato.