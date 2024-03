ONE PIECE: impenetrabili, i 3 Frutti del Diavolo migliori per la difesa

Nel power system di ONE PIECE i frutti del diavolo vengono spesso considerati come fonte di abilità offensive o che possono in qualche modo recare danni agli avversari. Esistono però anche frutti che garantiscono protezione e difese eccezionali ai possessori. Andiamo a vedere quali sono i migliori 3 frutti del diavolo per difesa.

In ultima posizione troviamo il Barri Barri ingerito da Bartolomeo e introdotto nel capitolo 708, nella saga di Dressrosa. Il funzionamento di questo frutto è abbastanza semplice: crea delle barriere praticamente indistruttibili e resistenti a qualsiasi tipo di danno. Grazie a tali capacità Bartolomeo è riuscito a resistere agli attacchi di alcuni pirati molto potenti, come Doflamingo e Bellamy, mentre il suo precedente possessore Kurozumi Semimaru è stato in grado di proteggersi dal leggendario samurai di Wano Kozuki Oden.

Al secondo posto si classifica il Kira Kira mangiato da Jaws dei Pirati di Barbabianca e introdotto nel capitolo 553, nella saga di Marineford. Anche qui parliamo di un frutto di tipo Paramisha che consente all’utilizzatore di trasformare il proprio corpo in diamante, rendendolo così straordinariamente resistente e, al contempo, incrementando la sua forza e capacità offensiva. Per avere un’idea della difesa garantita dal frutto basti pensare che Jaws è riuscito a resistere agli attacchi di Dracule Mihawk, considerato il miglior spadaccino del mondo.

Il miglior frutto del diavolo per la difesa è però l’Avis Avis modello Fenice di Marco dei Pirati di Barbabianca, un frutto di tipo Zoo Zoo Mitologico visto per la prima volta in azione sempre nel capitolo 553. Le fiamme blu che circondano Marco gli permettono di volare e trasformarsi in una fenice, ma hanno anche il compito di guarirlo avvolgendo le parti del corpo rimaste ferite. Sebbene questo tipo di rigenerazione richieda una grande quantità di energia all’utilizzatore, si tratta senza dubbio del miglior frutto del diavolo per la difesa.

