ONE PIECE: l'Imperatore Bagy è pronto all'attacco nella figure di BT Studio

Prima di lanciare la saga conclusiva di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha stravolto il Nuovo Mondo sostituendo i due Imperatori decaduti alla fine dell'arco narrativo di Wano con altri due personaggi: Luffy e Bagy. In attesa di vedere quale sarà il ruolo di Bagy, BT Studio ha presentato una figure che lo ritrae insieme alla sua arma definitiva.

Bagy, personaggio inizialmente sottovalutato da tutti i suoi avversari e diventato col tempo un pirata sempre più pericoloso, è finito per essere coinvolto direttamente anche nella propaganda della Cross Guild, l’organizzazione fondata da Crocodile e Mihawk volta a minare la Marina militare diffondendo delle taglie sugli uomini più potenti e pericolosi dell’istituzione.

In quanto Imperatore, però, Bagy potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale anche nelle battute finali della storia, considerando anche il suo legame particolare con un altro degli Imperatori, Shanks, col quale ha trascorso i primi anni come pirata a bordo della nave di Gol D. Roger. Aspettando di vedere come evolverà il suo ruolo, gli artisti di BT Studio hanno deciso di rappresentarlo in una figure da collezione dedicata alla sua arma più letale: la Bagy Ball pronta ad essere sparata da un cannone.

Alta 24 centimetri, la figure arriverà sul mercato nell’ultimo trimestre del 2023, ed è già prenotabile in due versioni, senza mantello e cappello al prezzo di 150 euro, con cappello e mantello al prezzo di 165 euro. Diteci cosa ne pensate nei commenti.



Per finire, ricordiamo che Luffy è diventato Re dei Pirati nel poster celebrativo del suo compleanno, e vi lasciamo all'anteprima dell'episodio su Zoro.