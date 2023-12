ONE PIECE: l'Imperatore Bagy della saga di Orange in una statua da collezione

La prima grande saga di ONE PIECE, ambientata nel mare orientale, è servita sia per presentare i grandi personaggi che si sarebbero aggiunti alla ciurma di Luffy, ma anche alcuni dei più importanti antagonisti e pirati dell’universo ideato da Eiichiro Oda, come Barbanera, e Bagy, immortalato in una nuova figure.

Introdotto nel nono capitolo della serie come capitano della ciurma che aveva occupato la città di Orange, Bagy ha inizialmente sorpreso i Mugiwara, allora composti solo da Luffy, Zoro e Nami, grazie ai poteri derivanti dal frutto Puzzle Puzzle. È bastato però davvero poco ai protagonisti per riuscire a sconfiggere il clown, e a restituire la gestione della città al sindaco Barboncino.

Da allora Bagy ha subito un’evoluzione degna di un grande pirata, ma i suoi sotterfugi gli sono stati anche utili per arrivare a ottenere l’ambito titolo di Imperatore, al fianco dello stesso Luffy, del vecchio amico Shanks e del pericoloso Barbanera. In attesa di vedere come si svilupperà ulteriormente il suo percorso come co-fondatore della Cross Guild, gli artisti di Flower Studio hanno deciso di onorarlo con un tuffo nel passato, rappresentandolo nel suo soggiorno ad Orange, e con a fianco il cagnolino Shushu, rimasto a sorvegliare il negozio Pet Food del defunto padrone.

La statua come potete vedere nelle immagini in calce appare ben dettagliata, e rappresenta Bagy mentre si diverte a mostrare i propri poteri, con dietro le esplosioni delle Bagy Ball. La figure è già disponibile, ed è venduta al prezzo di 275 euro. In conclusione, ecco i 10 episodi migliori della saga di Wano, e una dettagliata teoria sulla fine di Egghead.