ONE PIECE: la fine dell'Imperatore Barbabianca nella figure di studio Fulishe

Costellata di momenti emozionanti, l’epopea di ONE PIECE presenta anche scene indimenticabili, sia per il peso che hanno nella storia del Nuovo Mondo e dei Mugiwara, ma soprattutto per la resa narrativa con cui sono state presentate. Tra le più toccanti vi è la morte dell’Imperatore Barbabianca, ricordata in una nuova figure da collezione.

Determinato a salvare uno dei suoi innumerevoli figli, così Edward Newgate considerava i membri del suo equipaggio, Barbabianca, l’uomo che si scontrò più volte con il primo, e unico, Re dei Pirati, Gol D. Roger, si recò nelle acque di Marineford, precedente Quartier Generale della Marina. Qui il suo arrivo scatenò una delle guerre più spettacolari mai raccontate da Eiichiro Oda, e Barbabianca tentò in ogni modo di respingere la Marina, e gli attacchi degli uomini di Barbanera, per poter salvare Portuguese D. Ace, riconosciuto come figlio di Roger.

Dopo centinaia di ferite, tagli, spari, cannonate ricevute, Edward Newgate, uno degli uomini centrali nell’era della pirateria, perì in piedi a causa degli ultimi attacchi di Barbanera e compagni. Un pilastro inamovibile, rappresentato con cura e minuziosità dagli artisti dello studio Fulishe nella figure di cui trovate alcune immagini in calce. Alta 44 centimetri la statua è disponibile in due versioni differenti, con o senza le ferite riportate, ed entrambe appaiono perfettamente in linea col design originale.

In arrivo sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, la figure è già prenotabile al prezzo di 205 euro. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento. Prima di salutarci, vi lasciamo ad una spettacolare statua di Carrot da 1000 euro, e alle opinioni di Oda riguardo il fan service.