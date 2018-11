ONE PIECE: l'Imperatore Barbanera è in grado di usare l'Ambizione?

Molti personaggi di ONE PIECE sono ormai in grado di utilizzare l'Ambizione almeno in una delle sue tre varianti (Armatura, Percezione e Re Conquistatore), mentre alcuni, come Marshall D. Teach, non hanno per ora dato prova della loro effettiva padronanza dell'Haki. L'Imperatore Barbanera sarà davvero in grado di usare l'Ambizione?

Molti fan di ONE PIECE si chiedono da tempo se Marshall D. Teach "Barbanera" sia in grado di padroneggiare l'Ambizione. Tutte le figure di spicco del Nuovo Mondo utilizzano almeno una delle varianti dell'Haki, ma Barbanera non ha mai sfoggiato né l'Armatura per difendersi, né la Percezione per schivare né tanto meno L'Ambizione del Re Conquistatore (la più rara).

Come noto, Teach non ha alcun bisogno dell'Armatura grazie ai poteri del suo Frutto del Diavolo, il Dark Dark, ma l'Haki della Percezione sarebbe un buon modo per evitare gli attacchi che potrebbe subire. il Dark Dark, infatti, nonostante sia un Rogia, non dona al suo possessore un corpo intangibile (prerogativa di tutti gli utilizzatori di Rogia) lasciandolo oggetto di attacchi diretti. Riguardo all'Ambizione del Re Conquistatore, invece, c'è da dire che potrebbe tranquillamente non essersi risvegliata in Barbanera (data la rarità), ma se si calcola che gli altri tre Imperatori hanno tutti quest'abilità, il discorso cambia.

Teach ha già dato prova di quanto sia calcolatore, e se non è capace di utilizzare l'Ambizione, avrà comunque trovato un modo per tutelarsi e mantenere il suo ruolo. Quale? Una teoria apparsa su Reddit sembra spiegare nel dettaglia la strategia di Barbanera per sopperire a questa mancanza, ma logicamente ci troviamo nel campo della pura speculazione, e in futuro Teach potrebbe rivelarsi effettivamente capace di usare l'Haki. Di seguito potete trovare la teoria tradotta:

"L'Ambizione del Re Conquistatore viene utilizzata per sopraffare le altre persone, e il Frutto Gura Gura che Barbanera ha preso da Barbabianca sopperisce al meglio a questo scopo, donando all'Imperatore un potere distruttivo tremendo - nonché una deterrenza in grado di intimorire i suoi nemici.

L'Ambizione dell'Armatura concede una forza extra e il potere di colpire gli utilizzatori di Rogia. (Come detto) Il Frutto del Diavolo Yami Yami (Dark Dark) ha donato a Teach la capacità di privare i possessori che tocca dei loro poteri, che sommata a una forza fisica spaventosa e a una resistenza fuori dal camune, ha reso (per così dire) l'Ambizione dell'Armatura obsoleta.

L'Ambizione della Percezione consente di anticipare le mosse dell'avversario e di percepire gli avversari nelle vicinanze. Credo che l'unico modo per sopperire alla mancanza di questa forma di Haki sia il Frutto del Diavolo Zoo Zoo Ancestrale Avi Avis modello Fenice, ora nelle mani di Marco. Sarebbe l'unico modo perché la più grande capacità derivante da questo Frutto del Diavolo è quella di poter rigenerare e guarire le parti del corpo ferite semplicemente avvolgendole con le fiamme della forma di fenice. In questo modo, Barbanera potrebbe subire tutti gli attacchi mortali possibili senza risentirne minimamente, dato che potrebbe curare qualsiasi ferita quasi istantaneamente.

Questa strategia porterebbe inoltre a totale compimento il tradimento ordito da Barbanera nei confronti di Barbabianca, perché i Frutti in questione erano tutti in possesso dei membri della sua ciurma (senza contare che a Dressrosa, Jesus Burgess stava per mettere le mani sul Frutto Foco Foco di Ace)."

Cosa ne penate di questa interessante fan theory di ONE PIECE?