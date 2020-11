ONE PIECE: l'imperatore Kaido è imponente nella figure di Jimei Palace da quasi 2000 euro

Gli ultimi avvenimenti di ONE PIECE stanno andando a comporre i pezzi rimanenti della grande saga di Wano, concentrando di conseguenza i riflettori sulla figlia di Kaido, Yamato, e sulla grande battaglia contro l'Imperatore. Ed è proprio al leader dei Pirati delle Cento Bestie che Jimei Palace Studio ha dedicato uno splendido monumento.

In attesa di conoscere il proseguo della storia, in quanto Eiichiro Oda è tornato nuovamente in pausa, il capitolo 994 di ONE PIECE ha rivelato la determinazione di Yamato e un coraggio pari a quello del padre. Kaido è infatti il grande villain dell'arco narrativo corrente, l'obiettivo dei Mugiwara nonché lo stesso dei Foderi Rossi per liberare il Paese di Wa una volta per tutte dalle sue grinfie.

I suoi incredibili poteri, rafforzati da un micidiale esercito, lo hanno reso uno dei pirati più forti del franchise, al punto tale da apparire quasi come una sorta di uomo imbattibile. Eppure, grazie all'esperienza passata di Oden, l'unico che riuscì a ferirlo e a mettergli i bastoni tra le ruote, l'esito dello scontro non sembra più così incentro. Jimei Palace Studio ha voluto comunque omaggiare l'imperatore con un imponente modellino in scala dall'altezza di ben 75 cm, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La resa dei dettagli e le dimensioni conferiscono in un prezzo mastodontico, 1920 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Disponibile solo su prenotazione, la consegna è invece prevista durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.