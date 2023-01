ONE PIECE: l'Imperatore Luffy domina i mari nella figure di DU Studio

Già da prima dell'arrivo dei Mugiwara a Sano, Luffy con la sua taglia da 1,5 miliardi di Berry era già considerato un Imperatore. Il titolo è stato però confermato solo dopo la caduta definitiva di Kaido e Big Mom. Per celebrare questo straordinario traguardo raggiunto dal protagonista DU Studio ha presentato una nuova figure da collezione.

Grazie al risveglio dei poteri del frutto Gom Gom, rivelatosi in realtà un frutto di tipo zoo zoo mitologico modello Nika, il dio del Sole dell’universo ideato da Eiichiro Oda, Luffy è riuscito a resistere agli ultimi attacchi di Kaido e a sconfiggerlo definitivamente, liberando così il paese di Wa dalla sua tirannia. Un gesto che gli è valso il titolo di Imperatore, al fianco di Shanks il Rosso, Barbanera e Buggy, anch’esso diventato da poco uno dei pirati più potenti, e fondatore insieme a Crocodile e Mihawk della Cross Guild.

Per riconoscere questo risultato, fondamentale per divenire il Re dei Pirati, gli artisti di DU Studio hanno prodotto la figure che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina, dove Luffy viene rappresentato in tutta la sua sicurezza e intraprendenza. Costruita su una base piuttosto semplice, la statua è alta circa 70 centimetri, sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2023, ed è già prenotabile al prezzo di 315 euro. Aspettiamo di sapere cosa ne pensate nei commenti.

Infine, ricordiamo che Luffy è apparso nella top dei personaggi più popolari del 2022 per TV Time