ONE PIECE: l'imperatore Shanks domina la scena in un action figure da 800 euro

Il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, è caratterizzato da personaggi estremamente particolari, con un alone di mistero che circonda il loro passato. Tra queste figure emblematiche, il più misterioso resta Shanks Il Rosso, l'Imperatore chiave nella conclusione della Battaglia di Marineford, nonché uno dei Pirati più influenti del franchise.

Ogni curiosità in merito a Shanks è frutto di grande attenzione, come quella volta che lo stesso Eiichiro Oda decise di troncare il braccio del futuro Imperatore per tentare di aumentare l'appealing del manga ai giovani lettori nel primo capitolo, decisione che oggi non potrebbe che essere più azzeccata. Ad ogni modo, in onore di questo portentoso personaggio, Tsume Art Studio ne ha approfittato per realizzare un'epica action figure a tema, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Il modellino in scala in questione ritrae l'Imperatore nell'atto di farsi strada con l'Haki del Re Conquistatore, l'ambizione che sulla carta possiede una persona su un milione. Proposta all'imponente cifra di 799 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione, l'action figure è già preordinabile sul sito ufficiale fino a esaurimento scorte, 1800 prezzi in totale. Potete apprezzare l'ottimo lavoro di Tsume Art nella clip allegata in calce alla notizia che rivela la grande attenzione ai dettagli proposta dalla compagnia per questa geniale action figure.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.