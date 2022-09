ONE PIECE: i nuovi imperatori in 4 illustrazioni perfette come wallpaper

Dopo la consueta settimana di pausa di Eiichiro Oda, ONE PIECE è finalmente pronto a tornare con un nuovo capitolo per proseguire gli eventi al termine della Saga di Wano. Parallelamente alla serializzazione del manga, tuttavia, continuano le manifestazioni di creatività da parte della community.

Il capitolo 1059 di ONE PIECE riporterà una vecchia conoscenza al centro della scena, un episodio che allontanerà per il momento i riflettori dai Mugiwara. Ad ogni modo, attualmente la gerarchia del capolavoro di Eiichiro Oda è stata completamente stravolta con l'ascesa dei nuovi Imperatori.

Con la loro sconfitta a Wano, sia Big Mom che Kaido sono stati detronizzati a favore da un lato di Monkey D. Rufy e dall'altro da Buggy il Clown che è riuscito, ma in realtà soltanto sulla carta, a racimolare al suo seguito Mihawk e Crocodile. A tal proposito, in calce alla notizia potete dare un'occhiata all'ultima illustrazione di Serbianhero che ha trasformato in splendidi wallpaper colorati le immagini utilizzate come taglie dei 4 Imperatori. Seguendo il thread, invece, potete persino dare un'occhiata alle stesse rappresentazioni grafiche ma in scala di grigi.

