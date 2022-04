ONE PIECE: l'imperatrice Boa Hancock nel cosplay di Echo

L'immaginario di ONE PIECE è costellato di personaggi stravaganti e variegati, tutti differenti tra loro, che nel complesso contribuiscono ad arricchire il capolavoro di Eiichiro Oda di personalità originali e divertenti. Tra i beniamini del pubblico, ad ogni modo, non manca l'Imperatrice di Amazon Lily, Boa Hancock.

La storia dell'Imperatrice pirata di ONE PIECE è una tra le preferite della community. L'ex membro della Flotta dei 7, inoltre, è un personaggio estremamente potente e che potrebbe assumere un ruolo di rilievo nel prossimo futuro. Ad ogni modo, la sua figura è talmente apprezzata che un fan ha persino raccolto in una singola tavola tutte le volte in cui Boa Hancock appare nel manga.

A tal proposito, recentemente una talentuosa cosplayer da oltre 220mila seguaci solo su Instagram, una certa Echo02100, ha realizzato un'interpretazione personale di Boa Hancock, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, che ritrae l'Imperatrice Pirata col suo celebre outfit. Il suo lavoro ha riscosso un notevole clamore tra i commenti alla foto originale, merito di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.