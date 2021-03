ONE PIECE: l'imperatrice Boa Hancock si mostra in questa magnifica statua

L'immenso universo creato da Eiichiro Oda nella serie ONE PIECE è ricco di ambientazioni suggestive, ecosistemi estremamente pericolosi e naturalmente personaggi incredibilmente potenti e resi memorabili grazie alle loro singolari caratterizzazione. Tra questi rientra sicuramente la potente imperatrice di Amazon Lily, Boa Hancock.

Capitano delle Piratesse Kuja, ed ex membro della Flotta dei Sette, sciolta in seguito al Reverie mostrato tra gli eventi dell'arco narrativo di Whole Cake Island e l'avventura nel Paese di Wa, Boa Hancock ricopre un ruolo molto importante nella storia di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni, e sin dalla sua prima apparizione nel capitolo 516, che riporta il suo nome, ha sempre mostrato un particolare affetto nei confronti del protagonista, cosa che l'ha resa uno degli alleati più potenti dei Mugiwara.

Per omaggiare un personaggio di tale importanza, M3 Studio ha realizzato una simpatica figure da collezione, che potete vedere nelle immagini riportate in calce. Alta 48 centimetri, e disponibile nel corso del 2021 ad un prezzo di 455 euro, l'Imperatrice di Amazon Lily è stata rappresentata in maniera impeccabile, su una base alquanto particolare, il volto di un marinaio pietrificato dalla stessa Hancock grazie ai poteri del frutto Mero Mero.

Ricordiamo che di recente anche Nico Robin ha ottenuto una figure da collezione, e vi lasciamo agli spoiler e al riassunto completo del capitolo 1008.