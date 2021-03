ONE PIECE: l'imperatrice pirata Boa Hancock in un cosplay della russa Hana

ONE PIECE ha introdotto tanti personaggi femminili nel corso di oltre 20 anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump. Eiichiro Oda si è concentrato principalmente sulle ragazze della ciurma di Cappello di Paglia, ovvero Nami e Nico Robin, senza dimenticare la parentesi di Bibi Nefertari. Ma ci sono anche altre donne molto apprezzate dai fan.

Nei primi esiti del sondaggio di popolarità di ONE PIECE oltre le due Mugiwara hanno brillato anche personaggi come Yamato, Carrot e Boa Hancock. In particolare la bella imperatrice pirata, interessata romanticamente al capitano e protagonista del manga, ha uno stuolo corposo di appassionati. A lei sono stati dedicati diversi cosplay diventati virali.

Nelle scorse ore, la modella russa Valeriay Rosso, in arte Hana, ha presentato il suo cosplay di Boa Hancock visibile nella foto in basso. Nelle scorse ore, la cosplayer ha mostrato questa immagine dove indossa l'abito viola con dettagli rosa che abbiamo visto indossare all'imperatrice durante la battaglia di Marineford. Non mancano poi i capelli col classico taglio e gli orecchini a forma di serpente.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema ONE PIECE? Anche una delle recenti ragazze introdotte nel manga ha ricevuto vari travestimenti, come il cosplay di Yamato creato da Yamatosama.