ONE PIECE: l'imperatrice pirata Boa Hancock in un cosplay serpentesco

Una volta arrivato ad Amazon Lily, Rufy si ritrovò ad avere a che fare con un mondo completamente al femminile. Per il protagonista di ONE PIECE sicuramente un unicum ma che non l'ha snervato più di tanto, a differenza di quanto sarebbe successo se fosse stato Sanji ad essere scaraventato lì. Però non fu comunque semplice andarsene dall'isola.

Ci volle poco tempo per venire a conoscenza che quell'isola era dominata da una piratessa della Flotta dei Sette, la principessa serpente Boa Hancock. Dopo Crocodile, Gecko Moria e Orso Bartholomew, Rufy incrociò un altro pericoloso Shichibukai che mise a rischio non solo la sua vita ma anche quella di Margaret, che lo aveva aiutato. Bastò poco però al protagonista per riuscire a conquistare il cuore di Boa Hancock.

Il serpente è un animale con cui viene associata l'imperatrice pirata e non a caso lei si porta sempre un serpente con sé. Questi non combatte, ma sancisce ancora di più il legame con i rettili della piratessa. Lo fa anche Katykatcupcake in questo cosplay di Boa Hancock in abito rosso e con il suo serpente al fianco, anche se in questo caso è un semplice peluche. Un travestimento semplice ma comunque non facile da portare, cosa ne pensate?