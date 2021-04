ONE PIECE: l'imponente imperatore Kaido domina l'ultima figure di DT Studio

ONE PIECE si sta lentamente avvicinando alle battute finali della Saga di Wano e, anche se dovremo attendere una settimana per il capitolo 1012 a causa dello stop primaverile di Weekly Shon Jump, Eiichiro Oda si sta avviando al climax dell'arco narrativo. Lo scontro con Kaido, infatti, sta entrando nel vivo dell'azione.

Anche l'anime sta entrando nel vivo dell'azione dopo uno splendido flashback incentrato sulla figura di Kozuki Oden che ci ha permesso di volgere uno sguardo più approfondito alle figure di Barbabianca e Gol D. Roger. Come se ciò non bastasse, TOEI Animation sta puntando in alto e, stando alle parole del regista della serie televisiva di ONE PIECE, la qualità dell'anime è destinata ad aumentare ancora.

Ad ogni modo, anche il merchandising si sta arricchendo di oggetti a tema sempre più incredibili, su tutti l'ultima geniale figure di DT Studio che ha voluto omaggiare uno dei 4 Imperatori. La compagnia, infatti, ha realizzato un modellino in scala di Kaido dalle dimensioni di 68 x 50 x 36 (in cm). La statuetta, che potete ammirare in tutta la sua imponenza in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata per la ricercatezza e la cura dei dettagli che tuttavia tendono a far lievitare il prezzo fino a 471 euro a cui si aggiungono le ulteriori spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa mastodontica figure di DT Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.