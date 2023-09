ONE PIECE: l'imponenza di Kaido mezzo drago nella figure di Ferrari Studio

L’arco narrativo ambientato nel Paese di Wa è stato fondamentale per diversi eventi scatenanti legati alla saga conclusiva di ONE PIECE, e a ricoprire il ruolo di maggior antagonista durante il movimentato soggiorno dei Mugiwara in quel di Wano, è stato l’Imperatore Kaido, uno dei pirati più potenti del Nuovo Mondo e dell’universo ideato da Oda.

Grazie anche alla collaborazione con Orochi, Kaido ha saputo imporre la propria tirannia nelle terre “libere e indipendenti” di Wano, assoggettando migliaia di persone alla costruzione di armi, e riducendo famiglie intere a soffrire la fame. Solo l’intervento dei Mugiwara, in accordo con i Nove Foderi Rossi, è stato in grado di riportare un equilibrio nel paese di Wa, e permettere a Momonosuke di proseguire quanto sognato dal padre, il leggendario samurai Kozuki Oden.

Per evitare la perdita del suo dominio, Kaido è arrivato a stringere un’alleanza con Big Mom, sua ex compagna di equipaggio e anch’essa Imperatrice, ma, nonostante ciò, è stato brutalmente fermato dalla nuova generazione di pirati. Monkey D. Luffy è, infatti, riuscito a travolgere l’Imperatore con una potenza straordinaria, legata ai poteri del frutto Homo Homo modello Nika, ma non prima di aver perso svariate volte contro di lui.

Kaido possedeva uno dei frutti del diavolo più devastanti del Nuovo Mondo, che gli consentiva di trasformarsi sia parzialmente che interamente in un drago azzurro. La forma ibrida è stata una delle rivelazioni più attese dell’arco di Wano, e gli artisti di Ferrari Studio hanno deciso di renderle omaggio attraverso la figure che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina.

Alta 55 centimetri, la figure rappresenta l’Imperatore nella sua forma ibrida, resa alla perfezione con delle squame molto luminose, ed molto dettagliate. In arrivo sul mercato nel primo semestre del 2024, la figure è già prenotabile al prezzo di 450 euro. Aspettiamo le vostre opinioni a riguardo nei commenti.

