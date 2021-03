ONE PIECE: l'imponenza di Kaido mostrata in una nuova figure

Tra le pagine di ONE PIECE pirati e samurai affrontano numerosi nemici per riportare la pace nel paese di Wano. Tra i principali avversari che si parano innanzi ai protagonisti vi è l'invincibile imperatore Kaido, il quale è stato riprodotto in una stupenda figure. Vediamola insieme.

Il potente pirata fin dalla sua prima apparizione è stato presentato come un leggendario individuo dotato di una forza che supera ogni immaginazione. Giunto nel paese dei samurai Luffy si trovò faccia a faccia con l'avversario che, dopo aver incassato senza problemi numerose tecniche di Cappello di Paglia, abbatté quest'ultimo con un singolo colpo della propria mazza.

Come abbiamo potuto vedere anche nella serie animata Kaido è in grado di assumere la forma di un drago, tuttavia nella nuova figure di Bandai l'antagonista è rappresentato mentre non fa uso dei propri poteri. Nelle foto riportate in calce a questa news notiamo però come l'imponenza del guerriero rimanga anche nella sua forma base che incute timore grazie alle gigantesche corna ed ai tratti del volto.

L'antagonista è stato immortalato in questa statua mentre è intento ad agitare la propria clava contro i suo avversari donandogli un aspetto ancor più maestoso. Essa però non è l'unica figure dedicata all'imperatore, negli ultimi anni infatti Kaido è stato protagonista di numerosi prodotti epici e costosi dedicati a ONE PIECE.

