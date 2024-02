ONE PIECE, quell'importante Marine sta per morire su Egghead?

Mentre le animazioni di One Piece nella saga di Egghead continuano a sorprendere, nel manga sta per concludersi proprio questo arco. Per questo motivo, diversi fan hanno iniziato a fare teorie su come si chiuderà questa fase di One Piece e, secondo una delle ipotesi più accreditate, sembra che un noto Marine morirà. Occhio agli spoiler che seguono!

Se c'è un personaggio che si è visto poco durante la storia imbastita da Eiichiro Oda, quello è Kizaru. L'ammiraglio, su Egghead, ha ricevuto decisamente più spazio e One Piece 1104 ha posto fine ad alcune speculazioni su Kizaru. Dopo aver esplorato il suo legame con Kuma Bartholomew e Vegapunk, il pericolosissimo Marine potrebbe trovare la morte a breve.

Infatti, una teoria di cui si sta discutendo su X/Twitter vede la probabile dipartita di Kizaru collegata a Barbanera. All'arrivo dell'Imperatore del Mare, Kizaru si potrebbe sbilanciare per cercare di salvare Saturn e permettere a Bonney, Vegapunk e Kuma di fuggire con i Mugiwara, sacrificandosi contro Barbanera, interessato a catturare un membro del Gorosei.

Per capire quanto la teoria presa in esame sia credibile, bisogna ricordare che Barbanera spiegò ad Ace che nemmeno la luce può sconfiggere le abilità del frutto Dark-Dark. Quindi, considerando l'eventualità di un confronto al massimo del potenziale tra Barbanera e Kizaru, che manipola proprio la luce, quest'ultimo sarebbe senz'altro in svantaggio.

Nel frattempo, in One Piece 1106 ci sono stati altri arrivi illustri su Egghead, che potrebbero scombinare ulteriormente le carte. Cosa ne pensate di questa teoria? Sarà la morte di Kizaru a concludere l'Arco di Egghead o ci aspettano altre sorprese?