ONE PIECE: una nuova e importante verità riguardo i Frutti del Diavolo

Gli ultimi appuntamenti con il manga di ONE PIECE si sono rivelati estremamente interessanti per una serie di rivelazioni che hanno profondamente colpito la community di appassionati. Oltre all’apparizione definitiva del Gear Fifth di Luffy infatti è stata confermata un’importante verità riguardante i Frutti del Diavolo.

Il risveglio del reale potenziale del frutto Gom Gom da parte di Monkey D. Luffy e la conversazione tra gli Astri di Saggezza nelle tavole iniziali del capitolo 1044 hanno infatti rivelato la vera natura dei poteri del protagonista, in grado di tramutarsi nella divinità conosciuta come Nika, e un aspetto singolare, e sorprendente, che possiedono solo i frutti di tipo Zoo Zoo.

“Sembra però che il Frutto del Diavolo stia cercando di fuggire al nostro controllo, e potrebbe essere così. I Frutti Zoo Zoo possiedono una loro volontà e questo frutto in particolare porta il nome di un Dio” con queste parole, riferite proprio al frutto ingerito da Luffy, gli Astri hanno quindi informato i lettori riguardo la straordinaria natura dei frutti di tipo Zoo Zoo, in grado persino di farsi trovare da chi vogliono.

E voi cosa ne pensate di questo dettaglio tenuto finora nascosto? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere vi lasciamo agli spoiler e alle immagini del capitolo 1045 di ONE PIECE.