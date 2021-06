ONE PIECE: importanti ritorni per la battaglia di Wano nella nuova opening

La saga ambientata nel Paese di Wa è ad oggi una delle più importanti, e longeve, di ONE PIECE, e questa particolare durata si riscontra anche nel numero delle opening realizzate per la trasposizione animata di questo arco narrativo, ovvero tre, l'ultima delle quali ha debuttato con l'episodio 976 e sembra contenere delle importanti aggiunte.

Come avevamo anticipato qualche giorno fa, grazie ad alcune immagini trapelate in rete, la conclusione del flashback dedicato al leggendario Kozuki Oden lascerà spazio alla delicata situazione in cui si trova attualmente l'isola di Onigashima e per estensione l'intero paese. In quella che sarà una battaglia a dir poco intensa giocheranno un ruolo alquanto rilevante i Sei Compagni Volanti dei Pirati delle Cento Bestie, i migliori membri dell'equipaggio di Kaido, dopo l'Imperatore e le tre Superstar.

Dalla controparte dei ribelli ci saranno ovviamente i Nove Foderi Rossi, desiderosi di far valere le ultime volontà di Oden, e naturalmente anche Luffy e i Mugiwara. Dal breve video riportato in calce, condiviso sui social da @R0AN, sembra che anche Marco, in passato medico e comandante della prima divisione della ciurma di Barbabianca, sarà fondamentale ai fini della battaglia. L'aggiunta più interessante è stata però la presenza di una figura femminile, il cui volto, pur togliendosi una maschera, rimane avvolto nelle ombre.

Tale personaggio è apparso durante l'esecuzione di Oden, e nonostante sia stato volutamente celato dagli autori dell'anime, sicuramente non manca molto al suo definitivo debutto nell'anime.