ONE PIECE: l'importanza del capitolo 1000 nel commovente messaggio di Eiichiro Oda ai fan

ONE PIECE è una serie che ha segnato moltissimi lettori. Lo stile inconfondibile di Eiichiro Oda ha reso le avventure del giovane pirata Monkey D. Luffy e dei suoi compagni un'epopea incredibile, caratterizzata da momenti intensi, scene commoventi, scontri violenti, raggiungendo lo straordinario traguardo di 1000 capitoli pubblicati.

Proprio nella giornata di oggi, che passerà alla storia come una delle più importanti del settore, che è stato reso disponibile su MangaPlus il tanto atteso capitolo 1000, intitolato "Luffy Cappello di Paglia", e per celebrare tutto il lavoro fatto finora e l'immenso sostegno ricevuto dalla community mondiale, Oda ha scritto il prezioso messaggio che potete trovare in calce alla notizia.

"1000 capitoli! Beh, sono successe troppe cose negli ultimi 23 anni. Ho trascorso metà della mia vita nella serializzazione settimanale. lol. Luffy ha intrapreso viaggi verso molte isole, e ha avuto numerose avventure. Non so quante persone abbia incontrato! D'altra parte io ho incontrato molte persone e sono stato supportato da un numero infinito di persone, tra cui la mia famiglia. Non potrò mai ringraziarli abbastanza."

Oda ha poi pensato di esporre un suo pensiero riguardo la fidelizzazione del pubblico: "Il pubblico lascia dopo 5 anni. Questa è la mia teoria dell'intrattenimento a lungo termine, perché il pubblico ha una vita quotidiana ricca di impegni. Per questo mi sono ricordato di non chiamare le persone "fan". Ho continuato a dire a me stesso "Non essere arrogante", considerando che prima o poi avrebbero smesso di leggere ONE PIECE."

Tuttavia, visti gli strepitosi risultati ottenuti sia dal manga che dalla trasposizione animata, per non parlare del merchandise e altre produzioni legati al franchise, ONE PIECE rimane ad oggi una delle serie più amate e seguite in tutto il mondo. Oda ha continuato il suo messaggio dicendo: "Con imbarazzo, finora ho disegnato il mio manga come volevo, credendo che il mio pubblico avrebbe creduto in Luffy."

"L'avventura di Luffy è vicina all'arco narrativo finale. Ho già disegnato 1000 capitoli. Sarà sicuramente una storia emozionante grazie a quei 1000 capitoli! Si, lo sarà! A tutti i fan di ONE PIECE in tutto il mondo, è stata una lunga storia, ma per favore, supportate l'avventura di Luffy ancora per un po'!" Sono queste le frasi conclusive del prezioso messaggio lasciato da Oda agli appassionati, anticipando che l'attesa conclusione dell'arco di Wano ci avvicina probabilmente al coronamento del sogno del giovane pirata partito 23 anni fa dal piccolo villaggio di Foosha.

Ricordiamo che Oda ha da poco compiuto gli anni insieme ad un personaggio della serie, e vi lasciamo allo spettacolare poster dei Mugiwara realizzato per il capitolo 1000.