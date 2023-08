ONE PIECE: l'importanza del Gear Fifth per l'eredità dei Big Three di Shonen Jump

La popolarità dei manga deriva in gran parte dalla straordinaria accoglienza di tre serie considerate indispensabili per qualunque grande appassionato di shonen. I Big Three di Shonen Jump, Naruto, Bleach e ONE PIECE hanno giocato un ruolo decisivo per la crescita del medium, e la loro eredità continua a esistere grazie all’opera di Oda.

Dopotutto l’epopea piratesca di Luffy e dei Mugiwara non si è ancora conclusa, a differenza delle storie di Ichigo Kurosaki e Naruto Uzumaki, e la recente trasformazione di Luffy in Nika attraverso il risveglio del reale potenziale del frutto Gom Gom, potrebbe essere un ritorno al passato, ad anni in cui eventi del genere facevano aumentare istantaneamente la vendita dei volumi e anche la visione degli episodi più significativi.

L’uscita dell’episodio 1071 di ONE PIECE, in cui Luffy raggiunge per la prima volta il Gear Fifth in una sequenza realizzata alla perfezione e caratterizzata dall’alta qualità produttiva di Toei Animation, ha infatti fatto registrare picchi di interesse riguardo la serie. Risultati e cifre paragonabili unicamente alle trasformazioni finali raggiunte proprio da Naruto e Ichigo, in alcuni dei momenti più iconici delle rispettive serie.

A poche settimane dal ritorno di tutti e tre i Big Three sulle televisioni giapponesi, considerando il ritorno di Naruto con quattro episodi per i 20 anni dell’anime, e la seconda parte di Bleach: Thousand Year Blood War in corso, l’episodio più recente di ONE PIECE ha lanciato questa speciale coincidenza facendo registrare risultati straordinari, inarrivabili per altre serie, anime o manga, le cui origini risalgono ad un’altra epoca. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Prima di salutarci, ricordiamo che l’episodio 1071 di ONE PIECE ha mandato in crash i servizi streaming, e vi lasciamo al trailer della puntata 1072.