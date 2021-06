ONE PIECE e l'importanza di Momonosuke: cos'è che deve fare il giovane?

Il figlio di Oden Kozuki, inizialmente spacciato per figlio di Kin'emon, è già risaputo fosse importante in ONE PIECE. D'altronde è l'unico erede legittimo al trono di Wano, detentore di un eredità importante. In possesso di un Frutto del Diavolo simile a quello di Kaido, sembra che Momonosuke sia più importante di quanto si pensi.

Oden Kozuki ha narrato tutte le sue scoperte riguardo il mondo di ONE PIECE nel diario poi ritrovato da Yamato. La figlia di Kaido ha ceduto gli scritti da pochi capitoli a Momonosuke, che ha iniziato a leggerli. Ed è proprio durante questa lettura che il bambino ha scoperto qualcosa di davvero importante.

Nel capitolo 1014 di ONE PIECE, mentre si nascondono da Kaido, Momonosuke sfoglia le pagine e afferma con molto vigore che lui non deve assolutamente morire. Shinobu non sembra comprendere fino in fondo cos'è che c'è in gioco, dato che il futuro shogun di Wano suggerisce che ci siano eventi in arrivo e informazioni importanti che potrebbero sconvolgere il mondo intero, legando il destino di Momonosuke non soltanto al futuro dell'isola dei samurai ma a tutte le persone che popolano l'universo di ONE PIECE.

Scopriremo alla fine della battaglia a Onigashima dei testi scritti da Oden sul diario?