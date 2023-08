ONE PIECE: l'importanza della saga di Skypiea e le anticipazioni nascoste di Oda

In un’opera come ONE PIECE sviluppatasi nell’arco di molti anni è normale trovarsi di fronte a momenti, e anche intere saghe, che possono essere percepiti come trascurabili, quasi alla stregua di materiale riempitivo. L’avventura a Skypiea è considerata quasi come filler da numerosi fan della serie, ma è molto più importante di quanto sembri.

Nelle classifiche relative ai migliori archi narrativi della serie, Skypiea appare spesso nelle ultime posizioni, venendo definita come una saga debole dal punto di vista narrativo, che aggiunge davvero poco alla storia e alla crescita dei personaggi. Tuttavia, una saga del genere non andrebbe assolutamente saltata, sia per avere una visione completa della storia dei Mugiwara, ma soprattutto per l’inserimento di alcuni elementi necessari alla comprensione dei grandi misteri presenti nell’universo ideato da Eiichiro Oda.

Leggendo il Poignee Griffe di Shandora, l’archeologa del gruppo, Nico Robin, scopre l’esistenza di Poseidon, una delle tre armi ancestrali, e trovando il messaggio da Gol D. Roger sul lato della pietra amplia la sua conoscenza sui Road Poignee Griffe. A questo va aggiunta l’ipotesi che lo stesso Re dei Pirati sapesse molto riguardo i cento anni di vuoto, e l’introduzione del mantra di Ener capace di usare a suo favore questo tipo di Ambizione.

Per quanto riguarda la crescita dei personaggi, durante l’arco di Skypiea si assiste ad uno dei combattimenti più emozionanti combattuti da Luffy fino a quel momento, il quale si rivela capace di sconfiggere un personaggio come Ener, considerato quasi una divinità per i propri poteri. Anche altri membri della ciurma acquisiscono maggiore consapevolezza e iniziano a padroneggiare le tecniche che li renderanno combattenti da non sottovalutare, e persino Chopper riesce ad ottenere la sua prima, grande, vittoria come pirata.

Inoltre, Eiichiro Oda ha usato nuovamente la tecnica narrativa del foreshadowing nel capitolo 253, in cui Luffy e gli altri vengono mostrati mentre ballano attorno al fuoco a suon di musica suonata dagli abitanti dell’isola. In quella circostanza Oda mostrò unicamente le silhouette dei personaggi, e quella del protagonista appare ora estremamente somigliante al Gear Fifth e al Dio del Sole Nika, di cui si è parlato per la prima volta proprio sull’isola di Skypiea.

E voi cosa ne pensate della saga di Skypiea?