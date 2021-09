ONE PIECE: l'importanza della serie per i fan in una miniserie per il 100esimo volume

Il volume 100 di ONE PIECE è stato pubblicato in Giappone proprio oggi, 3 settembre 2021, e per celebrare questo straordinario traguardo, in vista del 1000esimo episodio dell'anime, è stata realizzata una miniserie live action dove viene mostrata l'importanza che l'opera di Eiichiro Oda può avere sulla vita dei lettori e degli spettatori.

Dal titolo We Are One la serie in questione si sviluppa in 5 episodi piuttosto brevi, tutti disponibili sul canale YouTube ufficiale di ONE PIECE, di cui trovate i link nel post riportato in fondo alla pagina. Nel corso delle puntate si conoscono giovani uomini e donne con passioni e lavori diversi, che vengono in qualche modo salvati o guidati dopo aver letto specifici momenti nel manga.

Il primo episodio, Wataru l'Imprenditore, ci porta in uno studio di programmazione, dove in seguito ad un'accesa discussione con il capo del progetto, il protagonista, Wataru, si allontana dall'ufficio. Nei giorni successivi, a causa dei bug presenti nel programma, i due sono costretti a collaborare, ad unire le forze come Sanji e Zoro durante il Davy Back Fight.

Nella seconda puntata, La Sfida di Minami, una giovane pasticcera, ormai prossima alle nozze, comprende di essere con l'uomo sbagliato, che cerca di ostacolare in ogni modo le sue ambizioni addossandole tutte le responsabilità della casa e della famiglia. Leggendo ONE PIECE, Minami decide di lasciarlo per inseguire i propri sogni, guidata dalla forte volontà dei personaggi femminili presenti nella storia.

L'amicizia torna nel terzo episodio, Mr. Kaito, dove un giovane insegnate fa scoprire ad un suo studente la serie. La passione del piccolo Ruki per il viaggio dei Mugiwara cresce di giorno in giorno, fino a quando Kaito non gli dice di doversi trasferire per continuare a lavorare. Scosso dalla notizia, Riku si allontana ma leggendo della storia di Trafalgar Law e Donquijote Rosinante, decide di correre a salutare il suo maestro un'ultima volta, ricambiando i suoi insegnamenti con un grande sorriso.

La quarta puntata è incentrata sulla rivalità tra Nagi e Mai, due capaci ballerine che si conoscono da molti anni. Il loro legame si è lentamente indebolito a causa dei successi di Nagi, tuttavia Mai, leggendo la saga di Alabasta, decide di riavvicinarsi all'amica, regalandole un bracciale da mettere sul braccio sinistro, come il simbolo dei Mugiwara per onorare l'amicizia con la Principessa Vivi.

Infine l'ultimo episodio è la conclusione di tutte le storie presentate precedentemente. Mentre scopriamo che i protagonisti hanno realizzato i loro sogni, ripercorriamo le scene che hanno segnato l'entrata nella ciurma di tutti i Mugiwara, dallo spadaccino e cacciatore di taglie Roronoa Zoro, fino a Jinbe. Allo stesso modo la miniserie si conclude con una rimpatriata degli appassionati, che festeggiano insieme la pubblicazione del 100esimo volume e l'ormai prossimo arrivo dell'episodio 1000.

Per concluder vi lasciamo agli spoiler completi del capitolo 1024 di ONE PIECE, e vi ricordiamo che il climax di Wano è sempre più vicino.