One Piece: Iñaki Godoy incontra il cast di One Piece on Ice!

La serie live-action di One Piece su Netflix tornerà per una seconda stagione . Unendo giovani attori come Iñaki Godoy, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Mackenyu e Taz Skylar per interpretare i Pirati di Cappello di Paglia, questo non è stato l'unico cast live-action ad assumere il ruolo di Rufy e della sua ciurma.

In un esempio di collisione di mondi, Iñaki Godoy ha recentemente colto l'occasione per visitare il cast di One Piece on Ice, la prima performance di questo genere in Giappone.

Mentre Iñaki Godoy potrebbe interpretare Monkey D. Rufy nella versione western di Netflix del franchise shonen, lo skater Shoma Uno è colui che interpreta il Capitano di Cappello di Paglia sul ghiaccio.

In un'intervista all'inizio di quest'anno, il pattinatore Uno ha parlato del suo personaggio e di come mirava a portare Luffy in questa nuova sede, "Quando ho sentito per la prima volta dell'offerta, ho pensato, 'vado bene io?' Sono arrivato a pensarlo. Non sono il tipo che fa sorridere la gente, quindi onestamente penso che la mia personalità sia abbastanza diversa da quella di Rufy. Dato che sono stato selezionato, voglio fare del mio meglio."

Ironicamente, One Piece on Ice adatta la saga di Alabasta, una trama che si svolge principalmente su un'isola ricoperta di sabbia. Con l'isola afflitta da una siccità e un malvagio pirata noto come Crocodile che mira a salire al trono, la serie Netflix molto probabilmente raggiungerà questa trama nella sua seconda stagione. Nella foto sotto, Godoy è fianco a fianco con l'attrice che interpreta Nico Robin, Marie Ogawa, soprannominata "Miss All Sunday" quando il personaggio faceva parte di Moroccanworks.

Sul sito ufficiale di One Piece on Ice , Ogawa ha condiviso un messaggio ai fan riguardo al suo ruolo e quanto fosse felice di apprendere di essere stata scelta per far parte della produzione: "Sono molto felice di poter far parte dello spettacolo sul ghiaccio del principale anime giapponese "One Piece". Quando ho ricevuto il ruolo importante di "Miss All Sunday", ho gridato per la sorpresa. Accetterò la sfida dei miei 30 anni di carriera di pattinatore per interpretare il ruolo della simpatica ma appassionata Miss All Sunday."