ONE PIECE: inaugurata la statua di bronzo di Jinbe a Kumamoto

La città natale di Eiichiro Oda, Kumamoto, città giapponese nell'isola di Kyushu, si rende protagonista di una nuova, bellissima iniziativa volta a celebrare il successo di ONE PIECE. Il capoluogo della prefettura di Kumamoto, inaugura la decima statua dedicata alla ciurma dei Mugiwara di Rufy!

In occasione del 25° anniversario della serie e del ONE PIECE Day, la città di Kumamoto ha voluto nuovamente omaggiare Eiichiro Oda, il leggendario autore originario del luogo. Le autorità del luogo, al termine di un countdown, hanno tolto i veli e hanno inaugurato la statua di bronzo di Jinbe, l'uomo-pesce squalo balena che di recente si è unito alla ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia in qualità di timoniere.

La scultura, a grandezza naturale e interamente realizzata in bronzo, vede il pirata seduto per terra, mentre alza verso i visitatori una tazza di saké. Una volta inaugurata la stuatua, una band musicale ha suonato musica dal vivo a tema ONE PIECE per i presenti. Alla collocazione del monumento, è stata presentata una bellissima illustrazione realizzata ad hoc da Eiichiro Oda. Come vedete dal tweet in calce, lo sketch a colori, su cui è apposta la firma dell'autore e la data dell'inaugurazione, rappresenta la stessa statua e presenta il faccione di Jinbe sulla "O" di ONE PIECE.

Vi ricordiamo che a Kumamoto sono presenti altre statue, anch'esse di bronzo e in scala 1:1, dedicate agli altri membri della ciurma. Nel 2019, la città ha inaugurato la statua di Usop, mentre nel 2020 la statua di Rufy ha portato guadagni record a Kumamoto per via della grande affluenza di visitatori appassionati dell'opera.