ONE PIECE incontra l'Attacco dei Giganti: i pirati come Giganti in 4 inquietanti fanart

ONE PIECE rappresenta indiscutibilmente uno dei punti fermi dell’immensa industria manga e anime, e ad oggi, dopo ben 27 anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump Eiichiro Oda è considerato un maestro, capace di creare un universo narrativo estremamente vasto, capace di affascinare e appassionare milioni di lettori.

Se si pensa però agli ultimi dieci anni, tra l’enorme quantità di serie prodotte sulle principali riviste del settore spicca l’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, un’opera matura, diretta, sanguinolenta che affronta temi complessi come la ribellione e la lotta per la libertà con uno stile e un ritmo narrativo unici.

Per quanto le due serie appaiano diverse sotto molti punti di vista, a partite dai toni adottati dai rispettivi mangaka, l'artista @davidfueleki, che aveva già postato in precedenza altre fanart crossover tra le due serie, ha deciso di trasformare Crocodile, Killer, Buggy e King in Giganti.

Delle fusioni alquanto particolari, che come potete vedere nell’immagine riportata in fondo alla pagina, appaiono perfettamente in linea con lo stile di Oda e Isayama, e potrebbero essere scambiati per gli antagonisti di un film horror. Cosa ne pensate di questo crossover? Aspettiamo la vostra opinione nei commenti.

Per concludere ricordiamo che il capitolo 1029 di ONE PIECE è disponibile su Manga Plus