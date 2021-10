ONE PIECE incontra L'Attacco dei Giganti: i pirati diventano pericolosi titani

ONE PIECE vanta una delle community più grandi al mondo composta da milioni di appassionati in tutto il globo. Di tanto in tanto, infatti, emergono in rete alcune manifestazioni di creatività da parte dei fan che diventano virali in rete grazie ad un'idea particolarmente brillante o originale.

Il capolavoro di Eiichiro Oda non vanta però soltanto di milioni seguaci, bensì anche di un merchandising fiorente ed in costante aggiornamento. A tal proposito, recentemente uno studio ha rilasciato un modellino in scala di Zoro in uno dei suoi momenti più epici della Saga di Thriller Bark.

Ma a proposito di colpi di genio, nelle scorse ore un artista, un certo davidfueleki, ha condiviso sulla community di Reddit una particolare illustrazione crossover tra ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La rappresentazione grafica in questione reinterpreta così alcuni dei personaggi principali dell'opera nei panni di enormi Giganti, un'idea che ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei fan di Reddit con numerosi commenti ed altrettanti "mi piace".

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata a questa macro-tavola con tutte le scene di ONE PIECE con Zoro e Chopper.