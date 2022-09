ONE PIECE incontra Batman: Buggy come il Joker di Phoenix in una fanart

Buggy è sempre stato un personaggio marginale negli eventi di ONE PIECE, riuscendo sin dai primi capitoli a suscitare più ilarità che rispetto o terrore nei lettori e nei protagonisti. Sebbene le sue azioni lo abbiano reso una minaccia per la Marina, un fan ha voluto omaggiarlo con la trasformazione in un altro celebre clown del mondo dei fumetti.

Insignito del titolo di Imperatore, Buggy è attualmente considerato uno dei pirati più pericolosi a solcare le acque del Nuovo Mondo, soprattutto grazie alla sua attiva partecipazione alla Cross Guild, l’organizzazione fondata da Crocodile per rispondere ai Marine con la loro stessa moneta: mettendo delle taglie sulle loro teste.

Un insieme di eventi che molto probabilmente lo porterà a ricoprire un ruolo fondamentale nella saga finale di ONE PIECE, dove potrebbe anche tornare a vedersela direttamente con Luffy o col suo vecchio compagno Shanks. In attesa di scoprire come evolverà la sua posizione, un appassionato della serie ha voluto immaginare Buggy con il design di Joker, storica nemesi di Batman, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix nel film diretto da Todd Philips.

Nel post di @Vamos_MK che potete vedere in calce, l’Imperatore appare come un perfetto Joker, con i suoi lunghi capelli azzurri e il simpatico naso rosso. Fateci sapere cosa ne pensate di questo singolare crossover nei commenti.