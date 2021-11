ONE PIECE incontra Le Bizzarre Avventure di Jojo: ecco la Jojo Pose di Boa Hancock

L'immaginario di ONE PIECE gode di numerosi personaggi tutti diversificati e stravaganti, merito del talento di Eiichiro Oda nel donare originalità a ciascuno dei pirati presenti all'interno dell'opera. Ma cosa accade quando uno di questi pirati, Boa Hancock ad esempio, incontra Le Bizzarre Avventure di Jojo?

Boa Hancock è uno dei personaggi di ONE PIECE più amati in assoluto a riprova dei numerosi cosplay in suo onore che si trovano facilmente in rete. Ma non solo, qualcuno ha anche tentato l'impresa di creare una macro-tavola con tutte le scene in cui appare l'Imperatrice di Amazon Lily.

Ad ogni modo, non mancano anche straordinarie illustrazioni nei confronti dell'ex membro della Flotta dei 7, alcune delle quali anche piuttosto originali. L'artista SailorEvangelion, infatti, ha recentemente condiviso sulla community di Reddit del capolavoro di Eiichiro Oda una fan-art che reinterpreta proprio Boa Hancock nei panni di un personaggio de Le Bizzarre Avventure di Jojo. La sua geniale idea, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore in rete, merito proprio di tanta creatività ed originalità.

