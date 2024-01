One Piece incontra il calcio con questo tributo a Luffy del Bayern Monaco

Il mondo del calcio ha appena incontrato la cultura pop in un crossover da non perdere assolutamente. Non è la prima volta che questi due universi, così apparentemente lontani, s'incrociano per dare vita a qualcosa di memorabile, ma oggi, con la citazione del Bayern Monaco a One Piece, è stato superato ogni confine.

Poche ore fa, il Bayern Monaco ha dato il benvenuto ad un nuovo giocatore: Sacha Boey, il quale molto presto si scontrerà con la Lazio in compagnia della sua squadra. Per salutare al meglio il calciatore, i canali social del Bayer hanno pubblicato un video divertente e originale, che non solo accoglie perfettamente Boey ma omaggia in modo impeccabile il mondo di One Piece, creato dal leggendario Eiichiro Oda.

Il calciatore Sacha Boey diventa a tutti gli effetti il protagonista allungabile di One Piece, Luffy, sia attraverso la presenza del suo iconico cappello di paglia che grazie all'inconfondibile sorriso a trentadue denti. Anche la posa che vediamo fare al leader dei Mugiwara prima di attivare il Gear 5 è fedelmente ricreata dal giocatore, alimentando l'adrenalina non solo negli appassionati di calcio ma anche nei fan dell'opera di Oda.

"L'arco dell'FC Bayern inizia ora", si legge nella descrizione del video che trovate in calce alla notizia. All'inizio dello scorso anno, One Piece sbarcò allo stadio del PSG, casualmente proprio durante la partita contro il Bayern Monaco.