ONE PIECE incontra Dragon Ball: il Gear Fifth e l'Ultra Istinto in una magnifica fanart

ONE PIECE e Dragon Ball restano, ad anni di distanza dalla loro prima pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, dei pilastri non solo della categoria shonen, ma anche della storia del fumetto giapponese. In grado di coinvolgere milioni di lettori per anni, Goku e Luffy sono tornati insieme in una magnifica illustrazione fan art.

Gli ultimi anni hanno segnato importanti sviluppi e cambiamenti sia nella storia dei Mugiwara, ormai sempre più vicini alla traversata finale dei mari verso l’isola di Laugh Tale, dove Gol D. Roger, il Re dei Pirati, ha lasciato lo ONE PIECE, sia nelle avventure di Goku e Vegeta, ormai sempre più vicini a raggiungere livelli di potenza pari a quelli di divinità e creature angeliche. Infatti, sia Luffy che Goku hanno anche raggiunto le loro trasformazioni più potenti, risvegliando potenziali incredibili, che hanno affascinato e colpito le due community.

Da un lato Goku è stato in grado di raggiungere l’Ultra Istinto, tecnica divina che libera l’utilizzatore dal dover pensare per attaccare, rendendo così le sue azioni incredibilmente rapide e automatiche, d’altra parte invece Luffy ha raggiunto il Gear Fifth, risvegliando il reale potenziale del frutto Gom Gom, rivelatosi frutto Homo Homo modello Nika, di tipo Zoo Zoo mitologico che gli ha permesso di trasformarsi nel dio del Sole Nika e riuscire così a sconfiggere lo straordinariamente potente Imperatore Kaido.

Per rendere omaggio a queste due nuove, formidabili, forme dei protagonisti di ONE PIECE e Dragon Ball, l’utente EastBlue_95 ha realizzato la spettacolare illustrazione che potete vedere nel post in fondo alla pagina, dove entrambi appaiono, con stili piuttosto fedeli a quelli di Eiichiro Oda e Toyotaro, nelle loro migliori forme. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per finire, vi lasciamo al trailer di ONE PIECE 1068, e a un dettaglio sulle origini di Shanks.