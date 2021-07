ONE PIECE incontra Food Wars: annunciato un nuovo crossover dedicato a Sanji

La popolarità di ONE PIECE ha segnato numerosi crossover con opere altrettanto importanti nel corso degli anni, basti pensare alla pellicola speciale Dream 9, e presto Sanji, cuoco dei Mugiwara, tornerà nel mondo di Food Wars! con una nuova storia, in arrivo sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump.

Non si tratta infatti della prima collaborazione speciale tra l'opera di Oda e Shokugeki no Soma, serie scritta da Yuto Tsukuda e disegnata da Shun Saeki, dove il protagonista, Soma appunto, decide di accettare la sfida lanciatagli dal padre, entrando a far parte dell'accademia Totsuki, una delle scuole di cucina più rinomate, e dove risulta particolarmente complicato ottenere il diploma.

Naturalmente l'accostamento del cuoco della ciurma di Cappello di Paglia con l'universo di Soma Yukihira è stato pressoché immediato, e sono stati realizzati diversi crossover tra i due franchise. Lo stesso Eiichiro Oda avrebbe confermato a Tsukada la produzione di un anime di Shokugeki no Sanji, per quanto ad oggi non vi siano ancora informazioni ufficiali a riguardo.

In occasione del 24esimo anniversario dell'epopea piratesca firmata da Oda, è stato annunciato, tramite l'immagine riportata in calce, un nuovo racconto crossover con protagonista Sanji, attualmente impegnato come il resto dei Mugiwara nell'intensa guerra di Wano.

Ricordiamo che la qualità dell'anime di ONE PIECE ha colpito il regista di Castlevania, e vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 1019, in arrivo domenica 18 luglio 2021 alle ore 18 su Manga Plus.