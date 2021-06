ONE PIECE incontra Hades in una fan-art: Rufy è il principe dell'Oltretomba

Supergiant Games ha conquistato la community videoludica con Hades. Le avventure di Zagreus nell'Oltretomba hanno divertito milioni di giocatori in tutto il mondo e negli ultimi mesi si sono moltiplicate a dismisura le iniziative a tema. Una delle quali, a tal proposito, è una geniale illustrazione ispirata alla mitologia di ONE PIECE.

In attesa dell'uscita del capitolo 1017, che ha saltato la settimana scorsa per una breve pausa di Eiichiro Oda, abbiamo approfondito alcuni degli aspetti dello scorso numero come il ruolo di Tama. Ad ogni modo, una delle caratteristiche maggiori di ONE PIECE è l'enorme fetta di appassionati che da vent'anni continuano a supportare il capolavoro dell'autore con varie manifestazioni di creatività.

Recentemente l'artista rdfenri88 ha provato ad omaggiare il protagonista dell'opera in questione in una collaborazione con il videogioco Hades. In particolare, ha vestito Rufy nei panni di Zagreus, il Principe dell'Oltretomba, in un'illustrazione davvero straordinaria, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La sua rappresentazione grafica è stata notevolmente apprezzata dai fan con migliaia di "mi piace" e centinaia di commenti.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art a cura di rdfenri88, vi piace la sua originale idea? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.