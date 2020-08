ONE PIECE incontra Jojo: Luffy diventa Josuke in una simpatica fanart

Tra le serie e i franchise più conosciuti in ambito manga ed anime rientrano sicuramente le opere di Eiichiro Oda, ONE PIECE , e di Hirohiko Araki,Le Bizzarre Avventure di Jojo, che pur essendo profondamente diverse possono trovare numerosi punti di contatto, come gli stravaganti poteri dei Frutti del Diavolo da una parte e degli Stand dall'altra.

Infatti ci sono molte differenze tra i pirati della Ciurma di Cappello di Paglia e la famiglia Joestar alle prese con avversità di ogni tipo, e nell'arco di generazioni e generazioni. Tuttavia un appassionato di entrambe le serie ha dedicato un simpatico what if, immaginando Monkey D. Luffy nei panni di Josuke Higashikata, protagonista della quarta serie di Jojo, Diamond Is Unbreakable.

Il fan in questione ha condiviso il risultato della sua fervida immaginazione su Twitter, e in calce alla notizia abbiamo riportato il post. Facendo un riferimento allo Stand The Hand, del personaggio Okuyasu Nijimura, l'utente ha completamente cambiato i volti di Josuke e compagni, con quelli di Luffy, Usop e Chopper.

Nonostante i due personaggi, Luffy e Josuke, non abbiano molto in comune, il risultato è comunque simpatico e interessante. Ricordiamo che è stato ufficialmente annunciato l'arco finale di ONE PIECE, e che la serie tornerà su Italia 2 con i vecchi episodi.