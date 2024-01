ONE PIECE incontra Jujutsu Kaisen: chi vincerebbe tra Buggy e Sukuna?

Mentre i fan di One Piece hanno accolto recentemente l'Arco di Egghead nell'anime, gli appassionati di Jujutsu Kaisen potrebbero scoprire presto il potenziale nascosto di Itadori. Anche se non esiste un collegamento diretto tra le opere di Eiichiro Oda e Gege Akutami, cosa accadrebbe se due personaggi come Buggy e Sukuna combattessero tra loro?

A preoccuparsi di rispondere a questa domanda, ha pensato un utente di X/Twitter, @ByAcekun che, attraverso l'animazione, ha immaginato uno scontro tra il clown più famoso di One Piece e la minaccia principale di Jujutsu Kaisen. Il fan ha sostituito Mahoraga, il celebre shikigami di Jujutsu Kaisen, con il bizzarro Buggy di One Piece.

Nel video di questo artista, Buggy cammina in maniera fluida tra i fendenti di Sukuna, perdendo anche la propria testa che, in un istante, si ricollega al corpo, grazie ai poteri del Frutto del Diavolo Puzzle-Puzzle. La creazione di @ByAcekun ha subito riscosso un gran successo, raggiungendo oltre 21.000 mi piace su X e 600.000 visualizzazioni: i fan di One Piece stanno già creando meme su come Buggy potrebbe, in solitaria, mettere in difficoltà tutto l'universo di Jujutsu Kaisen.

La scelta di rimaneggiare la particolare scena di Mahoraga della stagione 2 di Jujutsu Kaisen ha attirato l'attenzione di diversi creativi come @CrimsonRLD, che ha reinterpretato la sequenza a modo suo, sempre su X. Oda e Akutami non possono che ritenersi soddisfatti di aver creato due opere che hanno saputo addirittura unire le community e che, probabilmente, continueranno a riscuotere grandi consensi ancora per diverso tempo. Cosa ne pensate di questo crossover fanmade? Trovate in fondo alla news i post dei due artisti su X.