ONE PIECE incontra Naruto: Boa Hancock diventa Orochimaru in una simpatica fanart

ONE PIECE e Naruto rappresentano ad oggi due pilastri dei battle shonen, e mentre l'ultimo ha passato definitivamente il testimone al sequel Boruto, l'epopea piratesca di Oda ha raggiunto di recente il traguardo del capitolo 1000, e in tutti questi anni di pubblicazione i fan hanno spesso creato dei particolari crossover, scopriamo l'ultimo.

Nell'universo dove si svolgono le avventure di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni, ci sono molti pirati pericolosi e potenti, ma pochi riescono ad essere letali quanto Boa Hancock, imperatrice di Amazon Lily, capitano delle Piratesse Kuja, e in seguito alle decisioni prese durante il Reverie, membro dell'ormai sciolta Flotta dei Sette.

Si tratta di una figura positiva, profondamente legata a Luffy, che tenta di aiutarlo in ogni circostanza, probabilmente perché guidata dai sentimenti che prova nei confronti del capitano dei Mugiwara, tuttavia è stata capace di ammaliare e sconfiggere facilmente moltissimi, ingenui, pirati. Per omaggiare un personaggio del genere, l'artista @kchuyamwtwo ha deciso di dedicarle un disegno in cui appare con il design di Orochimaru, antagonista principale della prima parte di Naruto.

Come potete vedere nel post presente in calce, il completo cambio di stile rende Boa Hancock ancora più temibile, grazie anche alla presenza di Salome che sembra avere una specie di maschera dedicata a Manda, il gigantesco e potente serpente che Orochimaru evoca durante lo scontro tra i ninja leggendari. Cosa ne pensate di questo crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che l'anime ha dato il via al terzo atto di Wano con l'episodio 959, e vi lasciamo alla splendida cover del volume 98.