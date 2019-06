One Piece incontra Shin-Chan in un nuovo concept crossover

In questi anni abbiamo assistito a tanti strani crossover, tra cui per esempio Archie di Riverdale affrontare Punisher, Batman che ha deciso di arrampicarsi per i grattacieli di Gotham City insieme alle Tartarughe Ninja e così via. Mai ci saremmo aspettati, però, di vedere One Piece con Shin Chan.

L'artista XXMochi730XX, specializzato su tutti gli aspetti inerenti Shin Chan, ha pubblicato su Twitter un disegno che immagina un potenziale crossover tra i pirati della ciurma di cappello di paglia e Shin Chan. Mentre l'opera di Oda prosegue verso l'arco narrativo di Wano, il secondo recentemente è arrivato al suo ventisettesimo lungometraggio, seguendo le avventure della famiglia di Shin in Australia. Difficile immaginare come un crossover tra le due opere possa nascere e cosa potrebbe mai raccontare, ma intanto abbiamo dei concept iniziali.



Per chi non è pratico di Shin Chan, il manga ha debuttato nel 1990 sul Weekly Manga Action. Il manga originale è arrivato alla conclusione a causa della morte del suo creatore, Yoshito Usui. L'anime, però, la cui pubblicazione è iniziata nel 1992, è ancora in corso ed è oramai un cult per il suo stile irriverente. Tutto gira intorno alle vicende di Shinnosuke Nohara, conosciuto come Shin, e la sua famiglia, oltre agli amici.