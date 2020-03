D&D e ONE PIECE si incontrano. Barbabianca fa il suo debutto nel gioco di ruolo fantasy

Sono tanti, in tutti il mondo, gli appassionati di giochi di ruolo come Dungeons & Dragons, meglio conosciuto con l'acronimo D&D. Perciò non dobbiamo stupirci se tra questi ci siano anche moltissimi amanti degli anime e dei manga, che si diverto a passare le proprie serate con amici a ruolare in mondi inventati e con personaggi da loro creati.

Proprio tale connubio, l'incontro tra D&D e uno dei principali anime dell'ultimo ventennio, One Piece, ha fatto sì che uno tra i più amati e meglio riusciti personaggi che il maestro Oda ha realizzato sia finito nel gioco di ruolo, in un mondo inventato dalla mente di qualche fan.

A testimoniare tale incontro tra il mondo fantasy del gioco di ruolo e quello piratesco di One Piece è la scheda personaggio (tra le altre cose ben fatta e di grandissima qualità) che l'utente di Reddit, ProfessorInMaths, ha inserito sula piattaforma e che potete vedere in ogni suo dettaglio in calce a quest'articolo. Come testimoniato dalla foto, dal nome "Edward Newgate" e dal titolo "Foglio di stato per gli imperatori di One Piece: Barbabianca", è chiaro che il mondo creato da Echiro Oda, o perlomeno alcuni dei suoi personaggi, sia finito all'interno di una campagna ideata da alcuni ragazzi da qualche parte del mondo. Sicuramente non sarà il primo caso del genere, né l'ultimo, ma non capita spesso di vedere una Scheda D&D di un personaggio di One Piece così ben fatta, con tanto di statistiche, classe, mosse e abilità.

Se non conosci Barbabianca (e credo che se sei cui a leggere questo articolo non è così) sappi soltanto che è una leggenda nel mondo creato dal maestro Oda. Uno di quei pirati che insieme a Gol D. Roger ha fatto la storia della serie. Un pirata dalla forza sovrumana e dal potere sconfinato. Un personaggio talmente immenso che la sua morte è risuonata in tutto il mondo, specialmente per il modo in cui è morto: all'in piedi. Anche dopo esser stato colpito ripetutamente e travolto da palle di cannone si è rifiutato di accasciarsi al suolo, espiando il suo ultimo respiro aggrappato alla lancia.

Barbabianca, dunque, è una leggenda e adesso si prepara anche a conquistare il mondo D&D creato dall'utente ProfessorInMaths e amici.

Cosa ne pensi della scheda personaggio ispirata e modellata sul leggendario pirata di One Piece? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

I visoni sono reali. Carrot in forma sulong compare in un cosplay da mozzare il fiato.