ONE PIECE e l'incontro finale di Roger, quanto tempo manca al Re dei Pirati?

La storia di Wanokuni è transitata in una terza fase piuttosto diversa dalle precedenti. Dopo aver narrato lo scontro tra Rufy e Kaido nel primo atto e la creazione di un esercito nel secondo, ONE PIECE ha iniziato a narrare la vita di Oden Kozuki, rampollo di Sukiyaki e futuro shogun del paese dei samurai.

Mentre Oden Kozuki ha iniziato a salpare e viaggiare per i mari di ONE PIECE sulla Moby Dick in compagnia di Barbabianca, anche un altro pirata del Nuovo Mondo stava navigando di isola in isola. Gol D. Roger, ormai agli sgoccioli della sua vita, attracca infatti su un'isola nei pressi della quale è sbarcato pure il gruppo del futuro imperatore.

Come rivela Roger nella doppia pagina finale del capitolo 965 di ONE PIECE, gli resta poco da vivere e reputa una fine onorevole quella di uccidere Barbabianca e perire nello stesso scontro. Ovviamente noi sappiamo che non è andata così, dato che Roger vivrà ancora abbastanza da sbarcare su Raftel. La battaglia che si genererà su quest'isola potrebbe essere quella che permetterà a Oden di unirsi alla ciurma del re dei pirati, che lo porterà poi a Raftel e in seguito al ritorno su Wanokuni.

Infatti, Oden viaggerà per circa un anno sulla nave di Roger, accompagnandolo nel tragitto finale verso Raftel. L'arrivo venne compiuto 23 anni prima degli eventi che ora stanno avvenendo su Wanokuni, confermando che Gol D. Roger è nell'ultimissima fase della sua vita. Il flashback creato da Oda ci farà mettere piede sull'isola leggendaria di Raftel?