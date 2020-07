ONE PIECE: ecco un incredibile cosplay a basso costo della Going Merry

La ciurma di Cappello di Paglia non sarebbe mai stata in grado di attraversare la Grand Line se non fosse stato per la Going Merry, nave regalata loro da Kaya, personaggio incontrato nel villaggio di Shirop, dove è nato e cresciuto Usop.

Nonostante ormai la Going Merry sia stata sostituita dalla più attrezzata Thousand Sunny, molti dei momenti più intensi e commoventi dell'epopea piratesca firmata Eiichiro Oda sono legati proprio alla prima imbarcazione, basti solo pensare allo scontro tra Luffy e Usop per evitare di abbandonarla, e al successivo funerale vichingo della Merry.

Un fan, di cui abbiamo già parlato in passato per le sue geniali idee dietro il cosplay di Luffy ed il cosplay di Goku Super Saiyan Blue, si è impegnato stavolta per realizzare uno straordinario, quanto divertente, cosplay della Going Merry. L'utente @lowcostcosplayth ha condiviso il post che trovate in calce, dove giocando con la prospettiva e con un po' di body painting è riuscito a proporre un'interpretazione stravagante, e unica, della nave dei Mugiwara.

Ricordiamo che attualmente ONE PIECE è al capitolo 984, nel vivo di quella che si presume essere la parte conclusiva dell'arco narrativo del Paese di Wa, e che sono già emersi in rete gli spoiler del capitolo 985.