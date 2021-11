ONE PIECE, inedite informazioni sulla nuova sigla di apertura dell'anime

Ora che l'anime ha ufficialmente superato l'impressionante traguardo dei 1000 episodi di ONE PIECE, è tempo di guardare al futuro per ciò che sta per arrivare, mentre l'arco del Paese di Wano prosegue.

L'attuale sigla d'apertura ha accompagnato la serie per oltre 60 episodi (al di fuori del fantastico remake della prima opening per il 1000° episodio di ONE PIECE), e i fan si sono chiesti quando aspettarsi l'esordio di una nuova sigla d'apertura per la seconda metà della Guerra su Onigashima.

L'account Twitter ufficiale della serie ha rivelato che ONE PIECE ha condiviso i primi dettagli della prossima sigla. Intitolata "Paint", sarà eseguita dal gruppo rock "I Don't Like Mondays" e debutterà con l'episodio del 9 gennaio dell'anime.

Al momento non è chiaro quale sarà l'episodio in questione, dato che la programmazione sotto le vacanze natalizie potrebbe subire variazioni, ma sicuramente sarà un grande modo per dare il via al 2022 di ONE PIECE.

Questo segnerà la 24° sigla di apertura per i 1000 episodi dell'anime finora, e seguirà "Dreamin On" che ha segnato la seconda fase dell'arco narrativo del Paese di Wano. Originariamente ha debuttato con un'anticipazione di quello che sarebbe successo nell'assalto finale ad Onigashima, ma ora che l'anime ha raggiunto ufficialmente questo punto, l'opening è superata (anche dopo il suo aggiornamento con Yamato). Questo rende la prossima opening ancora più eccitante, ma dipenderà da quanto la Toei Animation vorrà usare o meno materiale futuro del manga.

La fase finale della Guerra su Onigashima sta entrando nel vivo nel manga, e ci sono alcune scene particolari che i fan non vedono l'ora di vedere animate. Un modo per portare ancora più eccitazione a questo sarebbe quello di mostrare gran parte di questi eventi con la nuova sequenza nella sigla di apertura, ma non avremo modo di vedere com'è fino a quello che probabilmente sarà il primo episodio in onda del 2022.

Ma cosa ne pensate? Siete pronti per l'arrivo di una nuova opening? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti. Avete visto l'ultimo spettacolare attacco combinato di Luffy e X-Drake nell'episodio di ONE PIECE di domenica? Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di ONE PIECE su Manga Plus.