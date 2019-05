ONE PIECE: l'infanzia ed il grido di vita di Robin nelle repliche su Italia 2

Proposte sulla rete televisiva Mediaset Italia 2, le repliche quotidiane di ONE PIECE ci mostreranno il momento più iconico della Saga di Enies Lobby. Assisteremo alla tragica infanzia ed al grido di vita di Nico Robin.

Di seguito vi proponiamo le date precise ed un breve sunto, proposto dalla stessa Mediaset, degli episodi che saranno ritrasmessi durante la settimana.

Episodio 270 - Ridateci Robin!

Data : lunedì 27 maggio, 20:22 - 20:50

: lunedì 27 maggio, 20:22 - 20:50 Trama: "Usopp non e' riuscito a salire sul King Bull con gli altri ed e' rimasto indietro. Vorrebbe fuggire ma poi decide di proseguire la missione di salvataggio per Robin."

Episodio 271 - Tutti al Palazzo di Giustizia

Data : lunedì 27 maggio, 20:50 - 21:19

: lunedì 27 maggio, 20:50 - 21:19 Trama: "I pirati di Franky e la ciurma di Cappello di paglia proseguono la marcia all'interno della cittadina."

Episodio 272 - Il palazzo di giustizia è più vicino

Data : martedì 28 maggio, 20:19 - 20:47

: martedì 28 maggio, 20:19 - 20:47 Trama: "I pirati si stanno dirigendo verso il palazzo di giustizia, dove sono tenuti prigionieri Nico Robin e Franky."

Episodio 273 - Amici da salvare

Data : martedì 28 maggio, 20:53 - 21:22

: martedì 28 maggio, 20:53 - 21:22 Trama: "Entrati nel palazzo di giustizia, Zoro & co. non incontrano grosse difficolta' a farsi strada fra le guardie e si imbattono nel giudice supremo a tre teste."

Episodio 274 - Un aiuto respinto

Data : mercoledì 29 maggio, 20:24 - 20:51

: mercoledì 29 maggio, 20:24 - 20:51 Trama: "Rubber chiama Robin dal tetto del palazzo di gustizia. Spandam si accorge che Blueno e' stato messo k.o. e ordina ai soldati di chiamare la cp9."

Episodio 275 - La bambina emarginata

Data : mercoledì 29 maggio, 20:51 - 21:20

: mercoledì 29 maggio, 20:51 - 21:20 Trama: "Nico Robin non e' contenta di vedere Rubber. La ragazza, che teme per la sorte della ciurma, si mostra adirata e ordina a Rubber di abbandonarla al suo destino."

Episodio 276 - Il ritorno di Olvia

Data : giovedì 30 maggio, 20:15 - 20:40

: giovedì 30 maggio, 20:15 - 20:40 Trama: "Sauro scopre che la madre di Robin si chiama Olvia e le racconta che delle navi da guerra si dirigono verso Ohara per eliminare tutti gli studiosi dell'isola."

Episodio 277 - La tragedia di Ohara

Data : giovedì 30 maggio, 20:40 - 21:10

: giovedì 30 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Tramite il Radio Snail, Clover parla con i Cinque astri di saggezza e comunica i risultati delle ricerche compiute dalla sua squadra di studiosi."

Episodio 278 - Fuga dall'isola di Ohara

Data : venerdì 31 maggio, 20:15 - 20:40

: venerdì 31 maggio, 20:15 - 20:40 Trama: "Mentre viene attaccato dalla marina, Sauro esorta Robin a salire sulla nave ma non le viene concesso di imbarcarsi perche' Spandine l'ha riconosciuta."

Episodio 279 - Un tuffo nel passato

Data : venerdì 31 maggio, 20:40 - 21:10

: venerdì 31 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Nico Robin si e' convinta a farsi salvare, ma i soldati colpiscono con delle cannonate il ponte che si blocca."

Episodio 280 - La ciurma agli albori

Data : sabato 1 giugno, 20:10 - 20:40

: sabato 1 giugno, 20:10 - 20:40 Trama: "Mentre sta per saltare dall'altra parte del fossato per raggiungere Robin, Zoro pensa alla situazione assurda in cui si e' cacciato."

Episodio 281 - Le lacrime di Nami

Data : sabato 1 giugno, 20:40 - 21:10

: sabato 1 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Nami ripensa a quando in passato era stata lei ad avere bisogno di aiuto e Rubber e gli altri erano giunti in suo soccorso."

Episodio 282 - Le separazioni che rafforzano

Data : domenica 2 giugno, 20:15 - 20:40

: domenica 2 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Sanji, Chopper, Rubber, Nami e Zoro vanno a salvare Nico Robin e Franky. Prima di muovere l'attacco, Sanji ricorda i momenti importanti della sua vita."

Episodio 283 - L' importanza dell'amicizia

Data : domenica 2 giugno, 20:40 - 21:10

: domenica 2 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Nico Robin ripensa a tutti gli eventi della sua vita, da quelli tragici a quelli felici."

Inoltre, nel caso in cui una sera non vi fosse possibile seguire la serie, i medesimi episodi saranno ritrasmessi la giornata seguente, in orario pomeridiano (14:00 - 14:50).

